TS - Una big non molla l'attaccante: la situazione

Icardi-Juve: trattativa sempre viva. Questa la notizia lanciata dall'edizione odierna di "TuttoSport", che riferisce anche lo stato in casa Inter dopo la decisione dell'argentino di fare causa al club. Ecco quanto si legge:



"Sullo sfondo rimangono, tiepide, Atletico Madrid e Psg, ma Icardi ha in testa solo la Juve. Wanda ha avuto ancora contatti con Paratici, ma i bianconeri, senza cessioni in attacco, potrebbero davvero accoglierlo? L’Inter negli ultimi giorni ha aperto alla possibilità di andare in prestito all'estero, non alla Juventus. Il club nerazzurro, sotto l’aspetto legale, si sente tranquillo. Pur dichiarando il giocatore fuori dal progetto, gli sta permettendo di allenarsi con i compagni e di usufruire delle strutture di Appiano; ha in mano tutto il materiale necessario per dimostrare le proprie ragioni, che Icardi non è stato discriminato.



La presenza poi nelle partite è una scelta tecnica, un diritto di ogni allenatore. Piuttosto l’Inter ha bene in mente come il giocatore per due mesi nella stagione scorsa si sia chiamato fuori quando gli è stata tolta la fascia di capitano, rifiutandosi di allenarsi con la squadra spiegando di avere male al ginocchio (dolente sì, da mesi, ma ci aveva sempre convissuto, giocando). Comunque sia mancano circa 70 ore alla chiusura del mercato: lunedì sarà il giorno della verità? Se lo chiedono anche giocatori bianconeri il cui destino è legato a quello Icardi. Paulo Dybala sembra sempre più lontano dal Psg, ma è chiaro che con l’arrivo di Maurito alla Juventus vedrebbe ben ridotte le speranze di protagonismo. Ancor di più Mandzukic, che la Juventus continua a voler collocare altrove. Sfumata la pista Barcellona, restano le destinazioni più esotiche: si tratta con il Qatar, ma non sarà facile convincere il croato".