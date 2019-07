TS - Un top player nel mirino, ma prima servono tre cessioni

Secondo le indiscrezioni di TuttoSport l'Inter starebbe cercando un centrocampista per rinforzare la mediana. Arturo Vidal sembrerebbe il profilo prescelto, coi nerazzurri che però dovranno cedere qualche giocatore in esubero per arrivare all'ex Juve.



La formula che potrebbe essere adottata da Suning sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, prima spazio alle cessioni di Joao Mario, Nainggolan e Borja Valero.



Il primo è richiesto dal Monaco, mentre il secondo ha mercato in Italia (Fiorentina e Genoa). Complicato il discorso sul belga che, sempre stando a quanto riferito dal noto quotidiano torinese, potrebbe lasciare Milano per non meno di 29 milioni.