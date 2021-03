TS - Un'alleanza che potrebbe finire: ultimo incontro tra Zhang e Percassi?

Inter-Atalanta non è solo un match da disputare sul campo, ma anche a livello dirigenziale. Nonostante ciò tra le due proprietà i rapporti sono ottimi, con un'alleanza stretta da tempo come riporta stamane il Tuttosport. Un'alleanza solida quella instaurata tra la famiglia Zhang ed i Percassi, che va oltre il calcio ed include ulteriori campi.

Tanti punti in comune tra le due proprietà come riporta il quotidiano: "Dall'approdo condiviso in Champions, alla stessa visione in Lega circa la cessione dei diritti tv a Dazn e il conseguente stop ai fondi". Il feeling prosegue poi sul mercato come hanno dimostrato i diversi approdi da Bergamo a Milano, e viceversa, negli ultimi anni. Basti pensare a Gagliardini e Bastoni.

L'incontro simbolico di lunedì, potrebbe essere l'ultimo viste le voci sul possibile cambio di proprietà del club di Milano. Non resta che attendere gli sviluppi che diranno se l'alleanza potrà avere ancora un futuro.