TS - Ultimatum del Napoli a Icardi, possibili due maxiscambi

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul futuro di Mauro Icardi, fuori dal progetto Inter e conteso da Juventus e Napoli. “In teoria Icardi, visto i problemi della Juventus nello sfoltire l’attacco (almeno due tra Mandzukic, Dybala e Higuain dovrebbero salutare per fargli spazio), potrebbe aspettare anche le ultime ore del mercato per diventare bianconero.

Scenario complicato nella pratica, soprattutto perché da Napoli è partito un preciso messaggio dopo gli ultimi colloqui con gli Icardis. De Laurentiis, che ha già un’intesa di massima tanto con l’Inter quanto con Wanda Nara, vuole arrivare al dentro o fuori per l’argentino entro martedì o al massimo mercoledì.

Gli azzurri potrebbero offrire cash o inserire uno tra Milik e Insigne. Il Napoli, consapevole di essere in seconda fila dietro alla Juventus nei pensieri dell’interista, ha chiesto all’attaccante una risposta definitiva e in tempi brevi. Una mossa, quella di ADL, che obbliga Icardi a prendere una decisione difficile. Maurito nelle prossime ore dovrà valutare se accettare la corte di Carlo Ancelotti, mettendosi al riparo da qualsiasi contrattempo; o se continuare ad avere fede nella Juventus e nell’opera di sfoltimento di Paratici.

Wanda Nara, per consentire al marito di valutare in totale serenità, si è portata avanti nei discorsi con il Napoli, sottolineando però che tutto dipenderà dalla scelta finale del marito. E Mauro, seppur l’opzione più semplice sia quella di accettare subito gli azzurri, spera sempre che nelle prossime 48-72 ore Paratici riesca a fargli posto nella rosa bianconera in modo da non doversi rimangiare la parola.



L’ad nerazzurro Beppe Marotta, a maggior ragione dopo il rinnovo di Dzeko con la Roma, spera sempre in un ripensamento del suo ex club. E probabilmente, visto che Higuain non ha intenzione di muoversi da Torino dopo il deludente prestito della passata stagione tra Milan e Chelsea, anche a Icardi tifa per il maxiscambio. Nell’ottica di Maurito sarebbe il modo più diretto - e senza brividi - per arrivare alla Juventus”.