TS - Summit Zhang Conte, il tecnico ha fatto un nome per la fascia

TuttoSport, in edicola questa mattina, svela una richiesta esplicita di Antonio Conte nel summit di ieri a Madrid con i vertici dell'Inter. La trattativa per portare Dzeko a Milano è in dirittura d'arrivo, si è parlato anche di Kolarov e di Pellegrini, il quotidiano rivela un altro nome romanista sulla lista dei nerazzurri: quello di Alessandro Florenzi.

"Il jolly romano è stato un fedelissimo di Conte nelle sue due annate da ct, collezionando 17 presenze nelle 25 gare allenate in azzurro dal nuovo tecnico dell’Inter - sottolinea il quotidiano torinese -. Inutile sottolineare come a Conte piaccia molto la duttilità di Florenzi che in quelle 17 gare ricoprì quattro ruoli differenti: mezzala, esterno destro e sinistro nel 3-5-2, ala destra nel 4-4-2.

È difficile pensare che la Roma possa ora cedere il suo nuovo capitano, visto che Florenzi ha appena ricevuto la fascia da De Rossi, ma il club giallorosso, non avendo centrato la Champions, rischia di vivere un’estate turbolenta con diversi big in uscita. E non è da escludere che l’Inter provi a imbastire un’operazione più importante, Dzeko più Florenzi, offrendo, oltre ai soldi (il giocatore ha una valutazione di circa 30 milioni).

Qualche giovane per abbassare l’esborso economico e al tempo stesso mettere a bilancio delle plusvalenze, ricalcando l’impianto della trattativa dell’anno scorso per Nainggolan (a Milano per soldi, Santon e Zaniolo). Alla Roma, non è un segreto, piace dalla scorsa stagione il portiere Radu, ma l’Inter, che lo immagina come erede di Handanovic fra un paio di campionati, non vorrebbe perderlo completamente".