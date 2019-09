(TS) Spiegato il motivo dei toni duri di Conte in conferenza. Il punto

Tuttosport nell'edizione di questa mattina ha approfondito il tema della conferenza stampa di ieri di Antonio Conte, sottolineando l'aspetto dei toni.

Il neo tecnico dell'Inter infatti si esprime spesso con espressioni forti, e secondo il quotidiano torinese il motivo è semplice.

“Non è arrivato ancora al punto di sentire il “rumore dei nemici”. Però Antonio Conte, da qualche tempo a questa parte, ha deciso di aumentare il volume delle sue dichiarazioni.

Abbandonati i toni ecumenici di inizio estate, il lider maximo nerazzurro ha cambiato registro: strategia atta a mantenere alta la tensione a tutti i livelli, anche perché Conte sa come funziona a queste latitudini e il precedente legato a Roberto Mancini (ultimo nel 2015/16 a partire con 5 vittorie nelle prime 5 di campionato) resta da insegnamento: quell’Inter – che a fine estate sognava in grande -, finì quarta a 67 punti, quando però per la Champions si doveva arrivare tra le prime tre. Parole ribadite pure alla squadra nell’inquadrare la sfida di stasera che l’allenatore ha detto (senza bluffare) di temere molto."