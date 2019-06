TS - Sensi-Milan, accordo non trovato. L'Inter osserva

Stefano Sensi sembrerebbe essere finito nel mirino dell'Inter. Stando alle indiscrezioni di "TuttoSport" il centrocampista piacerebbe anche ai nerazzurri che intenderebbero far uscire dalla tana il Cagliari in merito all'approdo di Barella a Milano. Sul giocatore c'è anche il Milan, con i rossoneri che ancora non avrebbero raggiunto l'intesa con il Sassuolo sulla cessione. Ecco quanto riferito dal noto quotidiano sportivo:



"Anche perché quello dell’Inter è stato soltanto un sondaggio avente come soprattutto obiettivo quello di stanare il Cagliari su Barella, questo al netto della possibile partenza di Borja Valero che ha mercato in Spagna. Il problema è che l’offerta del Milan - prestito biennale con obbligo di riscatto a 15 milioni - non rispecchia i desiderata del Sassuolo sia dal punto di vista della formula dell’accordo, sia per le cifre".