(TS) Se sfumano sia Lukaku che Cavani questi i nomi per l'attacco

Dopo l'inserimento della Juventus su Lukaku per l'Inter i piani per rinforzare al'attacco si sono complicati non poco.

L'alternativa è Cavani, ma al momento non sembrano esserci i margini per intavolare la trattativa.

A questo punto in casa nerazzurra la dirigenza è costretta a valutare altri nomi. Stando a Tuttosport piace sempre zapata, ma il visto del cartellino (60 milioni di euro) appaiono eccessivi per un giocatore che ha fatto una sola stagione da più di 20 gol.

Un altro nome caldo è quello di Rebic, ma il dubbio in questo caso è la difficile collocabilità del 3-5-2 di Conte, essendo il croato un esterno d'attacco.

Secondo il quotidiano torinese sarebbe stato sondato anche Lewandowski, ma il Bayern non vuole privarsene.