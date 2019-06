(TS) Se salta Chiesa pronte le alternative. Quattro i nomi

L'inter continua a seguire Federico Chiesa per il ruolo di esterno destro. Il giocatore della Fiorentina è in cima nella lista dei desideri di Conte. Qualora la trattativa (che è tutt'altro che semplice) non dovesse concretizzarsi Marotta e Ausilio hanno pronte le alternative.

La prima, secondo Tuttosport, sarebbe Lazzari, che la Spal valuta 20 milioni di euro, e che sarebbe perfetto nel 3-5-2 di Conte.

Poi Marusic della Lazio, per il quale la richiesta è leggermente inferiore (13-15 milioni). Infine Leiner del Salisburgo.