(TS) Se non arriva Chiesa individuata l'alternativa. Si pesca in casa Roma

La società sta lavorando per costruire la squadra da mettere nelle mani di Antonio Conte. Il tecnico leccese per il suo 3-5-2 necessita di due esterni che possano coprire tutta la fascia.

Per quanto riguarda il settore di destra non è un segreto che il sogno è Federico Chiesa della Fiorentina, ma c'è da fare i conti con la concorrenza della Juventus, oltre che con il cambio di proprietà in casa viola.

Per questo si valutano le alternative, e il primo nome sulla lista, nel caso in cui salti il gioiello viola, sembra essere, secondo Tuttosport, Alessandro Florenzi. la Roma non vorrebbe privarsene, ma ha necessità di vendere. E l'Inter potrebbe pensare ad un pacchetto Florenzi-Dzeko.