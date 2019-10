(TS) Sassuolo Inter, Conte sorride, recuperato uno degli infortunati

In una fase più che sfortunata per Conte e per l'Inter, a causa dei numerosi infortuni, arriva una buona notizia, data dal rientro di un giocatore che fino a questo momento si è rivelato fondamentale.

Si tratta di Stefano Sensi, che come riportato da Tuttosport, è stato recuperato e sarà disponibile per la gara di Reggio Emilia di domenica. Tuttavia Conte non ha nessuna intenzione di rischiarlo.

Questo Perché tre giorni dopo andrà in scena la gara di Champions, decisiva, contro il Borussia Dortmund.