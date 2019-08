TS - Sanchez nerazzurro: c'è la svolta. Ieri altra accelerata: i dettagli

Tuttosport, in edicola questa mattina, aggiorna la trattativa che dovrebbe portare Alexis Sanchez all'Inter. Lunedì è il giorno: "Dopo l’apertura di ieri da parte del Manchester United, all’Inter c’è la convinzione di chiudere la trattativa per Sanchez proprio quando i 65mila di San Siro abbracceranno la squadra e Antonio Conte al debutto in campionato con il Lecce.

Ieri i discorsi tra i club hanno avuto un’ulteriore accelerazione: trovato l’accordo sulla formula del trasferimento (prestito con diritto di riscatto a 15 milioni) si stanno ormai limando le differenze sull’ingaggio che deve prendere Sanchez fino a giugno (12,5 milioni, con l’Inter disposta ad arrivare a 4,5).

Oggi lo United sarà in campo a Old Trafford contro il Crystal Palace ma ormai la trattativa sembra incanalata positivamente".