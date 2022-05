(TS) Perisic, sfida Chelsea-Juve (i bianconeri sognano pure un altro nerazzurro)

Perisic è in procinto di lasciare l'Inter a fine stagione.

Il croato è in scadenza di contratto, e non sembrano esserci i margini per il rinnovo. La rottura definitiva è arrivata al termine della gara di Coppa Italia, vinta 4 a 2 contro la Juventus. E proprio i bianconeri si sono fatti avanti per l'esterno, al punto che secondo la Gazzetta dello Sport sarebbe stato addirittura bloccato (qui maggiori dettagli). Al contrario, secondo Tuttosport, ci sarebbe un ostacolo non da poco, ossia la richiesta del calciatore, che vorrebbe guadagnare almeno 6 milioni di euro netti a stagione (ragione per la quale non si è raggiunto l'accordo con l'Inter). Per i canoni della società torinese queste cifre sono eccessive, per questa ragione la strategia sarebbe un'altra.

Sul giocatore c'è anche l'interesse del Chelsea. "La Juve giudica eccessiva la richiesta, ma è disposta a restare affacciata alla finestra per capire se, Chelsea permettendo, l’affare possa decollare. Alla Continassa il giocatore piace. Sarebbe strano il contrario". I bianconeri, scrive Tuttosport,, avrebbero anche un altro sogno relativo ad un nerazzurro, ma che non ha possibilità di concretizzarsi. Si tratterebbe di Milan Skriniar, che però non è assolutamente sul mercato (meno che mai in direzione Torino).