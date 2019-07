TS - Perisic è sul mercato: due nomi per sostituirlo

Il quotidiano torinese Tuttosport, analizza la situazione di mercato in casa Inter, dopo le parole di Antonio Conte su Ivan Perisic. La situazione, esplosa ieri dopo l’amichevole con il Manchester United, costringe la dirigenza nerazzurra a nuove valutazioni in sede di mercato.

L'ex tecnico della Juventus, di fatto l'ha bocciato come esterno a tutta fascia. Parole dure che potrebbero anche avere il profumo d'addio. "Stiamo lavorando, ma le risposte non sono positive. Non penso sia adatto per fare il ruolo che gli chiedo (esterno sinistro a tutta fascia, ndr). Quindi l'unico posto in cui può giocare in questo momento è quello di attaccante.

All’ordine del giorno, insomma, potrebbe esserci anche un nuovo esterno sinistro per sostituire il croato. Secondo il quotidiano, allora, sarebbero due i nomi sul taccuino di Marotta: il solito Darmian o, in alternativa, Emerson Palmieri.