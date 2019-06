(TS) Per la fascia destra c'è un preferito, ma l'Inter ha già in mente le alternative

L'Inter è caccia di un esterno destro da regalare a Conte per il suo 3-52. Il nome in cima alla lista dei desideri in questo momento è quello di Lazaro

Stando a quanto riportato da Tuttosport l'Inter ha intenzione di provare a prendere Lazaro per la fascia destra. L'esterno austriaco in forza all'Hertha Berlino in questo momento è il favorito, e la richiesta è di 20-25 milioni di euro. La dirigenza ha poi già individuato i nomi dei sostituti. I nomi seguiti sono quelli di Florenzi, Lucas Vazquez e Lazzari. La Juventus poi avrebbe proposto l'inserimento di Cuadrado nella trattativa finalizzata a portare Icardi a Torino.