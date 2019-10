(TS) Per l'Inter stasera gara con risvolto di mercato. Il punto

L'Inter affronta questa sera il Borussia nella gara di Champions per rimettersi in gioco in ottica ottavi di finale. Un simile traguardo sarebbe importante sotto diversi punti di vista. Arrivare tra le 16 regine d'Europa porterebbe nelle casse nerazzurre circa 20 milioni di euro.

Questi soldi, uniti a quelli che potrebbero essere incassati dalla cessione di Gabigol (l'Inter spera in un'asta per il brasiliano), creerebbero un tesoretto che Conte vorrebbe investire a gennaio per ul suo pupillo.

Parliamo ovviamente di Vidal, il prototipo del centrocampista che vuole il tecnico nerazzurro e che detiene le caratteristiche che in questo momento mancano alla rosa a sua disposizione.

La richiesta è alta. Il Barcellona lo lascerebbe partire per un'offerta pari a 40 milioni di euro. Con lui però l'Inter potrebbe diventare una reale rivale per la Juventus.

Lo riporta Tuttosport.