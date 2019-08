TS - Paratici apre a Marotta: in arrivo lo scambio dell'estate? Lo scenario

Meno otto e il mercato sarà ufficialmente chiuso. In casa Inter c'è sempre il rebus legato al futuro di Mauro Icardi. Tuttosport scrive che l'argentino “continua a prendere tempo con le altre squadre (c’è il Napoli in pressing) nella speranza di poter mantenere la parola data ai bianconeri nei mesi scorsi“.

In occasione della sfida contro il Parma, il ds bianconero Paratici ha risposto alla domanda sulla possibilità di concludere un affare con Marotta: “Il mercato può portare a molte cose, se e quando ci siederemo, sarà in maniera cordiale come con tutti“.

Secondo il quotidiano avanza l’ipotesi di una trattativa con la Juventus, anche senza l’inserimento di Dybala nella trattativa: “E una disponibilità a trattare con la Juventus il solo Icardi, che per l’Inter sarebbe un “fuori progetto” anche in caso di clamorosa permanenza dopo il 2 settembre, filtra anche dagli ambienti nerazzurri. Marotta preferirebbe cedere l’argentino al Napoli, ma per questioni più ambientali che economiche ha soltanto una priorità: cederlo in fretta“.