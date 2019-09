TS - Non solo Eriksen: nel mirino dell'Inter altri tre parametri zero di lusso

L'edizione odierna di TuttoSport riporta che l'Inter sta seguendo diversi giocatori in scadenza nel 2020. II nome principale nel mirino di Beppe Marotta è quello di Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham.

OCCASIONI DI MERCATO - L'Inter non dorme sugli allori e sta già pianificando dei nuovi colpi, che possano continuare la "tradizione" dei vari de Vrij, Asamoah e Godin.

Gli occhi sono puntati sulla Premier League, dove hanno i loro accordi in scadenza Eriksen e Alderweireld, entrambi del Tottenham, e Matic del Manchester United, che ha vinto una Premier League al Chelsea allenato proprio da Conte. In Germania invece attenzione alla situazione di Gotze in scadenza a Dortmund.