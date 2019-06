(TS) Nome nuovo per la fascia destra. L'Inter prova il colpo. I dettagli

L'Inter è alla caccia di un esterno desto da consegnare ad Antonio Conte per il 3-5-2 che ha in mente. Il nome in cima alla lista è quello di Federico Chiesa, ma la pista appare molto complicata vista la concorrenza della Juventus.

Per questo in casa nerazzurra si studiano le alternative, e quella principale in questo momento sembra portare, secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome di Trippier,

Il giocatore inglese piace molto a Conte, e sarebbe perfetto per il suo modulo, visto che ha dato il meglio di se da esterno a tutta fascia con la sua nazionale. Il Tottenahm chiede non meno di 30 milioni di euro.