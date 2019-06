(TS) No di Dybala all'Inter. Per Icardi la Juventus offre un altro giocatore

Stando a quanto riportato da Tuttosport questa mattina Dybala non avrebbe intenzione di trasferirsi a Milano nell'ambito dello scambio con Icardi. L'ex attaccante del palermo infatti sta aspettando di conoscere il nome del nuovo allenatore per capire se potrà giocarsi le sue chances in bianconero.

La Juventus però vorrebbe arrivare ad Icardi, e per questo ha proposto Cuadrado. Il colombiano piaceva a Conte anche quando sedeva sulla panchina bianconera. E anzi, il suo mancato arrivo fù uno dei motivi che portarono alla rottura.

L'esterno potrebbe essere una soluzione, visto che il neo allenatore nerazzurro nel ruolo di esterno cerca un giocatore esperto e che sappia fare entrambe le fasi.