(TS) Mercato Inter, tre gli obiettivi per gennaio. Conte vuole un suo pupillo

A gennaio l'Inter dovrà necessariamente agire sul mercato per rinforzare una rosa che fino a questo momento ha evidenziato alcune lacune. I reparti da rinforzare sono il centrocampo e l'attacco.

Per la linea mediana il sogno di Conte è Vidal, suo vecchio pupillo. Per convincere la società a puntare sul cileno il tecnico farà presente la gara tra Barcellona e Inter, dove a fare la differenza fu proprio il centrocampista ex Juve e Bayern.

Tuttavia Valverde ha dimostrato di puntare su Vidal, ragione per la quale in uscita dai blaugrana c'è Rakitic. Se questa pista dovesse dimostrarsi troppo complicata resta viva l'ipotesi che porta a Matic, che vuole lasciare lo United.

In attacco invece il nome più caldo è quello di Giroud.

Lo riporta Tuttosport.