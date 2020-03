(TS) Mercato Inter, si prospetta un ritorno in nerazzurro: ipotesi scambio

Philippe Coutinho potrebbe tornare all'Inter: questa la notizia lanciata oggi da "Tuttosport" che sottolinea come il Barcellona voglia inserire il brasiliano nell'affare Lautaro Martinez. Coutinho, con ogni probabilità, non verrà riscattato dal Bayern e adesso il suo cartellino e il suo ingaggio pesa sul bilancio del club catalano che ora prova ad addolcire l'accordo con i nerazzurri inserendo il giocatore come pedina di scambio nella trattativa per strappare "El Toro" ad Antonio Conte.



Non solo: sempre stando alle indiscrezioni del quotidiano torinese potrebbero essere inserite anche altre contropartite come quelle di Semedo e Vidal, ma anche Todibo e Dembelé. L'ipotesi scambio non converrebbe all'Inter, che al massimo punterebbe su un prestito biennale per poi riscattare il centrocampista.



Al momento l'intenzione sarebbe quella di tenere Lautaro, ma se ci dovesse essere una plusvalenza importante allora la cessione verrebbe definita in ogni dettaglio. Nel frattempo il Barcellona non molla l'attaccante argentino e mantiene vivo il pressing per cercare di convincere i nerazzurri a lasciar andare il giocatore. Lautaro-Barça: i catalani non mollano la presa.