(TS) Mercato Inter, il quotidiano insiste: "Ecco perché l'affare è possibile"

Nonostante sia arrivata la smentita di Leo Messi sull'incessante girandola di rumours che lo volevano all'Inter, il quotidiano Tuttosport rincara la dose e torna sull'argomento: il noto giornale, nell'edizione odierna, spiega perché l'affare è possibile e inoltre indica una contropartita tecnica utile per sbloccare la trattativa e per portare a Milano la superstar albiceleste.



La soluzione potrebbe essere l'inserimento di Lautaro come contropartita: il giocatore, tentato dalle lusinghe del Barcellona, potrebbe quindi essere l'asso nella manica di Suning per convincere Bartomeu a lasciar partire "la pulce". L'unico problema per i nerazzurri sarebbe rappresentato dall'ingaggio troppo elevato di Messi che peserebbe nelle casse del club. In quel caso il colpo costerebbe più di 90 milioni, con il fuoriclasse argentino che chiederebbe 50 milioni.



Un costo ritenuto eccessivo? Certo, ma in quel caso l'Inter verrebbe ripagata con l'aiuto di diversi sponsor e con i ricavi dello stadio tra abbonamenti e magliette vendute. Per non parlare poi dell'immagine del club che verrebbe rappresentata dal giocatore più forte del mondo. Proprio come accadde con Ronaldo "Il Fenomeno" nel '97.