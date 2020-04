(TS) Mercato Inter, il punto sull'attacco: c'è un piano di Marotta su un affare

Lautaro Martinez, il Barcellona non molla la presa : questa la notizia che impazza in tema mercato, che sottolinea come i catalani siano in costante pressing sull'argentino in vista della prossima stagione. Nonostante questo però i contatti tra i due club sembrerebbero essersi congelati, dato il momento complicato a causa della diffusione del Coronavirus e anche a causa delle difficoltà dell'Inter di trovare un sostituto adatto per rimpiazzare "El Toro". Trattativa in stand-by, con Tuttosport che fa il punto della situazione:



Il giocatore al momento è tentato dal Barça per il discorso ingaggio: i blaugrana mettono sul piatto 7 milioni (al momento il calciatore ne guadagna solo 2,5), mentre l'Inter sarebbe disposta solo ad arrivare a 4. In caso di rinnovo contrattuale scomparirebbe la clausola, con la dirigenza targata Suning che non è contraria a un ritocchino sul contratto dell'attaccante.



L'Inter prova a trattenerlo, ma allo stesso tempo cerca di studiare l'occasione: sempre stando a quanto riferito dal quotidiano torinese Marotta avrebbe adocchiato Arthur come contropartita tecnica ideale da strappare nell'affare al club di Bartomeu. Ci sarebbero molte opzioni, oltre a un assegno assai ricco che permetterebbe di fare cassa per poi reinvestire sui colpi in entrata.