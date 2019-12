(TS) Mercato Inter, cessione imminente per il giocatore. Tre le opzioni

Matteo Politano sembrerebbe essere uno dei nomi in uscita in casa Inter: il giocatore, da titolare con Spalletti a esubero di Conte, sarebbe finito momentaneamente nel mirino di tre squadre.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate nella giornata odierna da "Tuttosport" il calciatore potrebbe rientrare in uno switch con il Napoli. Llorente continuerebbe ad essere nel mirino dei nerazzurri, con lo spagnolo che potrebbe approdare a Milano come pedina di scambio.



Per Politano inoltre restano vive come ipotetiche destinazioni Firenze e Bergamo: la Fiorentina mantiene sempre il pressing, ma sullo sfondo ci sarebbe anche l'Atalanta di Percassi.