(TS) Mercato Inter, a gennaio si punta a sorpresa un attaccante italiano

Antonio Conte nel post partita di una settimana fa è stato molto chiaro: in attacco la coperta è corta. E l'infortunio di Sanchez avvenuto durante la gara tra Cile e Colombia lo conferma.

Per questa ragione si sta pensando di intervenire sul mercato a gennaio, e stando a Tuttosport ci sarebbe un nome nuovo, finora mai circolato.

Si tratta di Kevin Lasagna, attaccante italiano in forza all'Udinese. In estate si era tentato di arrivare a Petagna, ma la Spal ha risposto con un no secco. Difficile pensare che la trattativa per Lasagna possa essere più semplice, visto che i friuliani difficilmente se ne priveranno.