TS - Mercato in uscita: proposte per due giocatori. Il punto

L'Inter lavora anche sul mercato in uscita. Stando alle indiscrezioni di "TuttoSport" i nerazzurri avrebbero deciso di monetizzare attraverso le cessioni di Gabigol e Puscas, giocatori finiti ormai ai margini del progetto Conte.

Per il primo il congiunto Suning chiede una decina di milioni. Proposte dal Brasile per l'ex Santos. Ecco quanto si legge dal noto quotidiano sportivo: "Dopo essere rientrato dal prestito al Palermo, Puscas aspetta ora una nuova sistemazione. Il 23enne si allena ad Appiano e valuta le offerte. L’Inter per lui chiede 8-10 milioni.

Anche Gabigol, che sta facendo bene in Brasile, ha proposte, ma il giocatore sta chiedendo molto d’ingaggio, allontanando le pretendenti". Marotta e Ausilio cercano di fare cassa, con i due centravanti ormai pronti a lasciare Appiano Gentile.