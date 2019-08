(TS) Marotta scatenato. Spuntano tre nomi nuovi per completare il mercato

Partito Perisic l'Inter proverà in questa fase finale di mercato a dare la caccia ad un esterno sinistro.

Stando a quanto riportato da Tuttosport sarebbero 3 i nomi sul taccuino di Marotta.

In primis Kostic, in forza all'Eintracht Francoforte. Poi Kurzawa, in uscita dal PSG, ed infine Gosens. L'esterno dell'Atalanta è stato osservato da vicino in diverse occasioni nel corso della passata stagione.