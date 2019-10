TS - Marotta ha deciso per gennaio: l'Inter prova il doppio colpo

Tuttosport, in edicola questa mattina, riapre il mercato dell'Inter in vista di Gennaio, dopo le parole di Antonio Conte di ieri. "È Nemanja Matic il primo obiettivo dell’Inter per gennaio. Il serbo ha superato Arturo Vidal nella lista delle priorità, anche se il cileno resta saldamente al centro dei pensieri di Antonio Conte. Questo perché la parabola del serbo al Manchester United sembra ormai giunta al capolinea ma soprattutto perché l’Inter cerca un muscolare per rinforzare il reparto".

"L'Inter, dopo l’esplosione di Sensi, non cerca più un profilo come Rakitic ma un giocatore più fisico che possa coesistere con l’ex Sassuolo e con Brozovic e che - pur con caratteristiche differenti - possa permettere di rifiatare all’Epic nerazzurro. Il fatto che Conte abbia già avuto con sé Matic al Chelsea è un motivo in più per accelerare con forza sul giocatore.

Il serbo già conosce i metodi dell’allenatore e sa cosa Conte richiede ai suoi centrocampisti, il che - per un acquisto nel cuore della stagione - è un elemento fondamentale. Il contratto di Matic scadrà a fine stagione e lo United ha - come per Darmian - la facoltà di rinnovare unilateralmente l’accordo. Difficile che lo faccia, considerato che il serbo è ormai fuori dai piani".

E Arturo Vidal? "L’arrivo di Matic non esclude quello di Arturo Vidal che, come sottolineato, resta sempre al centro dei pensieri di Conte. Il grido di dolore del cileno dopo la vittoria in Champions contro lo Slavia Praga («È complicato non giocare quando si sta bene fisicamente, ma ogni volta che sono stato chiamato in causa, l’ho fatto nel migliore dei modi») non è sfuggito agli osservatori e alimenta gli spifferi su un rapporto tutt’altro che idilliaco tra il giocatore ed Ernesto Valverde.

Vidal sa che a Milano troverebbe un allenatore che lo stima in modo incondizionato e quindi c’è da scommettere che nelle prossime settimane non mancherà occasione per aprire una crepa tra sé e il Barcellona. Condizione necessaria perché l’Inter possa infilarsi è il passaggio del turno in Champions.

Oltre alla cessione di Gabigol (il Flamengo ha offerto 22 milioni più bonus), serviranno i 20 milioni garantiti dagli ottavi per riuscire a finanziare il mercato. L’arrivo di Matic con Vidal è possibile nel caso si verifichi una terza condizione, ovvero la partenza di uno tra Vecino e Borja Valero, giocatori scivolati in fondo alle gerarchie di Conte in mezzo al campo".