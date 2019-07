TS - Lunedì ultimo giorno di clausola rescissoria per tre giocatori

Lunedì ultimo giorno per pagare le clausole rescissorie, valide solo per l'estero, di Lautaro Martinez (111 milioni), Marcelo Brozovic (60) e Mauro Icardi (110). Da martedì in poi si dovrà parlare direttamente con i nerazzurri. Come sottolinea Tuttosport, Giuseppe Marotta sarebbe intenzionato a eliminarla nei futuri contratti.

"Da martedì, chi vorrà questi giocatori, dovrà trattare con l’Inter. L’avvento di Beppe Marotta dovrebbe però mettere fine a questa pratica: l’amministratore delegato in carriera è sempre stato poco incline a inserire nei contratti dei suoi giocatori clausole rescissorie: per questo motivo, quando discuteranno i rinnovi Brozovic e Martinez, il club li inviterà a toglierle - scrive Tuttosport -".