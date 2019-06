TS - Lazaro-Inter, finale già scritto. Inter ed Hertha trovano l'accordo

Lazaro si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Secondo "TuttoSport" la trattativa sarebbe in dirittura d'arrivo con il giocatore pronto a vestire la casacca nerazzurra. Non solo: il noto quotidiano sportivo svela un particolare sulla brusca frenata dell'affare definito però ormai concluso. Ecco quanto riferito dalle colonne del giornale:





"Il viaggio di Federico Pastorello a Teheran per la presentazione di Andrea Stramaccioni all’Esteghlal non ha rallentato la trattativa con l’Hertha per il laterale austriaco. Per limare la distanza tra le parti (i tedeschi vogliono 25 milioni, l’Inter ne offre 20 più bonus), l’ultima idea è legata all’inserimento di una percentuale sulla rivendita del giocatore a favore del club tedesco. Schermaglie: il finale della storia è scritto".