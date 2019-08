TS - Lautaro Martinez verso il rinnovo con l'Inter, ma c'è un ostacolo

TuttoSport in edicola stamane dedica spazio al probabile rinnovo di Lautaro Martinez, svelato i dettagli del nuovo accordo con l'Inter. “Dovrebbe arrivare con calma nelle prossime settimane. Il nuovo accordo avrà scadenza nel 2024 e sicuramente prevederà un ritocco dell’ingaggio dell’attaccante argentino, che attualmente si aggira intorno a 1.5 milioni di euro all’anno“.

Il problema sul quale le parti stanno lavorando è legato alla clausola rescissoria: “Il nodo principale sul quale ci sarà da trattare, però, sarà la clausola rescissoria da 111 milioni di euro che era stata inserita nel contratto attualmente in essere di Lautaro. Perché l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, è notoriamente contrario all’inserimento di qualsiasivoglia clausola di rescissione nei contratti dei giocatori.

L’Inter, quindi, potrebbe puntare a trovare una soluzione per cercare di toglierla dal prossimo contratto di Lautaro. Con l’entourage del giocatore che, invece, preferirebbe mantenere nel contratto questa possibilità.

Una clausola, però, potrebbe rappresentare per l’Inter un’insidia, soprattutto perché Lautaro già quest’estate ha destato l’interesse dei grandi club europei, soprattutto del Barcellona. Società che, qualora lo volesse, dispone di mezzi per pagare clausole anche più alte dei 111 milioni che ci vorrebbero per strappare Lautaro all’Inter. Per questo, i nerazzurri stanno portando avanti con calma la loro strategia, in attesa che presto arrivi la fumata bianca“.