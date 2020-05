(TS) Lautaro Inter, pronto il rinnovo in caso di permanenza. Insiste il Barça

Lautaro Martinez continua ad essere nei radar del Barcellona. Il centravanti piace molto a Bartomeu, con quest'ultimo che intensifica il pressing per strappare "El Toro" all'Inter. I catalani hanno da diverso tempo avviato i contatti con l'entourage del giocatore, tentato dal vestire la camiseta blaugrana in vista della prossima stagione. Lautaro sarebbe molto tentato dal raggiungere Messi sotto i riflettori del Camp Nou, ma Marotta e Ausilio non fanno sconti chiedendo sempre la cifra della clausola per la buonuscita dell'ex Racing Avellaneda. Nel frattempo i nerazzurri provano a cautelarsi: pronto il rinnovo per l'attaccante con un ingaggio sostanzioso per convincerlo a rimanere a Milano.



Secondo quanto riferito da Tuttosport l'Inter avrebbe già pronta una proposta per il rinnovo di contratto dell'argentino. Il giocatore, stando alle ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano torinese, guadagnerebbe 3 milioni in caso di permanenza a Milano. Il Barcellona però offrirebbe una cifra più elevata, ma la dirigenza capitanata da Zhang non intende arretrare sulla sua posizione. 80-90 milioni la base d'asta, più contropartite tecniche utili al mosaico tattico di Conte.



Il Barcellona, a causa dell'emergenza Coronavirus, non potrà pagare la clausola ed ecco che alla "Masia" si studia il giusto piano per addolcire l'accordo coi nerazzurri. L'Inter sa per certo che i blaugrana non potranno permettersi grossi investimenti, con il prolungamento del contratto di Lautaro già impostato per scacciare le sirene catalane. "El Toro" sembrerebbe tentato, ma al momento le possibilità di un suo approdo in Spagna sembrerebbero ridotte al lumicino. Salvo ovviamente colpi di scena.