(TS) Lautaro Barcellona, "El Toro" criticato: rischio svalutazione

Lautaro Martinez sembrerebbe essere bersagliato dalla stampa. Il motivo o causa scatenante? La pessima prestazione in Coppa Italia contro il Napoli allenato da Gattuso. Adesso in Spagna non si placano le voci di mercato, che continuano sempre a rilanciare sulla trattativa fattibile sull'asse Milano-Barcellona. Dopo il tweet del cronista spagnolo Aguilar, anche il quotidiano torinese Tuttosport riprende la stessa falsariga della vicenda sottolineando come l'argentino sia a rischio svalutazione.



Secondo quanto riportato nell'edizione odierna del noto giornale l'Inter adesso ha urgentemente bisogno di Lautaro per competere su due fronti: Scudetto ed Europa League. L'amicizia con Messi però complicherebbe ulteriormente la situazione: Lautaro adesso è distratto nonostante il suo amore dichiarato più volte tramite i social nei confronti del mondo nerazzurro. Il centravanti adesso è chiamato a rispondere, dopo l'ultima rete pre-lockdown siglata contro il Cagliari in casa (sfida che l'ha visto anche protagonista di una diatriba col direttore di gara che gli è costata l'espulsione).



Conte attende adesso la risposta del bomber ex Racing, ma il richiamo o meglio le sirene catalane continuano ad ammaliare Lautaro con quest'ultimo non focalizzato in vista delle prossime sfide. I nerazzurri hanno bisogno di lui, dato che ancora ci sono due obiettivi raggiungibili e tutta un'altra fetta di stagione da giocare. Dalla Catalogna rilanciano: affare tutt'altro che impossibile, complice anche la deludente prova al San Paolo e il fascino dei riflettori del Camp Nou.