(TS) La Juventus beffa due volte l'Inter sul mercato

La Juventus avrebbe in serbo per l'Inter una doppia beffa di mercato, visto che starebbe per arrivare a Chiesa e vorrebbe tenere Dybala

I destini di mercato tra Inter e Juventus in questa sessione di calciomercato sembrano destinati ad incrociarsi. Il primo nome che le due società si stanno contendendo è quello di Federico Chiesa, che però, stando a Tuttosport, sembra essere vicino ai bianconeri. paratici avrebbe messo sul piatto il nome di Higuain per sbloccare la trattativa, e Commisso sarebbe suggestionato dall'attaccante. Inoltre le parole di Sarri sono state molto eloquenti. La Juventus vuole tenere Dybala. L'argentino poteva essere l'unica chiave per cedere Icardi.