(TS) L'Inter ha trovato la strada per battere la Juve nella corsa a Chiesa

Federico Chiesa è nella lista dei desideri sia dell’Inter che della Juventus, e i due club sono pronti a darsi battaglia per arrivare al giovane gioiello della Fiorentina. Prima di tutto bisognerà capire quale sarà il futuro della società viola, visto che i Della Valle sembrano essere sul punto di lasciare.

Intanto i due club studiano la strategia migliore per affondare il colpo. Per abbassare le pretese economiche della società di Firenze (70 milioni di euro la richiesta) si pensa all’inserimenti di contropartite. La Juventus mette sul piatto Orsolini, definitivamente esploso a Bologna dopo l’arrivo di Mihajlovic (e per questo i bianconeri valutano la possibilità di tenerlo).

Anche l’Inter vuole percorrere questa strada, e il nome di Gagliardini potrebbe rappresentare la chiave di volta. Come riporta Tuttosport insomma ci sarò un autentico duello a suon di contropartite.