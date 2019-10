(TS) L'Inter ha in casa un tesoro. Valore del giocatore triplicato

L'Inter ha in casa un autentico tesoro. Si tratta, come sottolineato da Tuttosport, di Lautaro Martinez. Il giocatore argentino si sta mettendo in mostra sia con i nerazzurri che con la sua nazionale.

Il suo valore, secondo il quotidiano torinese, è lievitato rispetto ad un anno e mezzo fa, ossia quando fu acquistato. Attualmente la valutazione si aggirerebbe sui 70 milioni di euro. Cifra che si avvicina quindi ai 111 della clausola.

Marotta è al lavoro per rinnovar, magari eliminando la clausola stessa, così da avere un'arma in più per resistere all'offensiva dei club interessati. Tra questi spicca il Barcellona, con Messi che avrebbe già dato l'input al club di investire sul suo compagno della Seleccion.