TS - L'Inter blinda un giovane del vivaio: i dettagli

L'Inter trattiene in rosa Sebastiano Esposito: secondo le indiscrezioni di "TuttoSport" la dirigenza targata Suning avrebbe deciso di blindare il baby bomber di Interello. Per lui un contratto fino al 2022, con Ausilio che ha dichiarato incedibile il wonderkid nerazzurro:





"Sebastiano Esposito compirà 17 anni martedì e l’Inter gli ha fatto un graditissimo regalo, ovvero un contratto nuovo di zecca fino al 2022. Blindarlo è stato un atto dovuto dopo una stagione monstre con Under 17 e Primavera (45 gol in 57 gare stagionali) nonché l’esordio con i grandi nella gara con l’Eintracht in Europa League (a 16 anni e 255 giorni: record nella storia del club). Nonostante le tante proposte ricevute, Piero Ausilio lo ha dichiarato assolutamente incedibile".