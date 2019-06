TS - Kovacic pista concreta, ma occorre una cessione

L'Inter non ha mollato la pista Kovacic. Stando alle indiscrezioni di "TuttoSport" i nerazzurri avrebbero chiesto informazioni al Real Madrid per il centrocampista, ma a complicare lo scenario sarebbe Radja Nainggolan. L'arrivo di Kovacic dipenderebbe dalla cessione del belga, al momento alquanto difficile. La dirigenza targata Suning tiene d'occhio il croato, come riferito dal noto quotidiano sportivo:





"L’Inter ha sondato il terreno col Real Madrid per Kovacic. Il croato non è ancora tagliato fuori, ma a questo punto diventerebbe ancor di più obbligatoria l’uscita di Nainggolan".