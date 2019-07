TS - Intreccio di mercato tra Inter e Manchester United. Lo scenario

Lukaku-Inter: tutto dipende da Dybala. Secondo "TuttoSport" il destino del belga sarebbe cruciale anche negli sviluppi della trattativa tra Juve e Manchester United per l'argentino.



L'Inter, da tempo sul giocatore, ha congelato la trattativa nonostante l'intenzione del giocatore di voler sposare il nuovo progetto nerazzurro targato Antonio Conte.



La dirigenza targata Suning mantiene però i contatti con l'entourage del belga, anche in caso di no secco della Roma sulla trattativa Dzeko.



Il mercato in Inghilterra chiude tra poco, e il tempo stringe con l'Inter che studia sempre la strategia per arrivare all'ex Everton. Secondo il noto quotidiano torinese tutto si deciderà in sette giorni.