(TS) Inter, Zaniolo può tornare con lo sconto. Nainggolan nell'affare?

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’inter sarebbe pronta a sfidare nuovamente sul mercato la Juventus per Nicolò Zaniolo della Roma. Se i giallorossi non dovessero riuscire a centrare la qualificazione per le coppe europee potrebbero essere costretti a cedere il giocatore per motivi di bilancio. L’eventuale cessione del classe ’99 potrebbe portare nelle casse del club capitolino una cifra di circa 50/60 milioni di euro.

La squadra al momento in pole position sarebbe ancora la Juventus che lo ha già provato ad acquistare sia la scorsa estate che durante la finestra invernale. Fabio Paratici sarebbe in continuo contatto con la dirigenza romanista e sarebbe in attesa di ulteriori sviluppi.

Ma attenzione all’Inter, che starebbe seriamente pensando ad un suo eventuale ritorno. I nerazzurri hanno una percentuale del quindici per cento sulla futura cessione del giocatore potrebbero utilizzarla come uno sconto in caso di riacquisto. L’intenzione del club nerazzurro sarebbe quella di inserire nella trattativa il cartellino di Radja Nainggolan più un sostanzioso conguaglio economico.