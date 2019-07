TS - Inter, un centrocampista passa al Parma. Le cifre

Secondo quanto riferito da "TuttoSport" Yann Karamoh dovrebbe passare oggi al Parma. Il giocatore, ormai nuovo rinforzo dei ducali, fa guadagnare alle casse nerazzurre dodici milioni, con una percentuale di rivendita futura come si legge dall'edizione odierna del noto quotidiano torinese:



"Affare da 12 milioni e plusvalenza buona già per il bilancio 2020. Negli accordi tra i due club anche una importante percentuale sulla rivendita a favore dell’Inter".



L'Inter incassa una succosa plusvalenza, utile per i colpi in entrata del club.