(TS) Inter, tramonta l'idea Vidal: Marotta punta su Tonali e Nainggolan

Arturo Vidal sembrerebbe essere sempre accostato all'Inter: il centrocampista cileno, da tempo nel mirino della società nerazzurra, sarebbe il nome più gettonato per la mediana. Non è di questa opinione Tuttosport, con quotidiano che sottolinea come Marotta abbia altri piani per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione.



Secondo il noto giornale l'ad nerazzurro punterebbe molto sul ritorno di Nainggolan e sull'acquisto di Tonali: il primo potrebbe fare al caso di Conte, mentre il secondo è da tempo sulla wishlist del club targato Suning. L'idea sarebbe quella di alternare i due profili a centrocampo: Tonali si alternerebbe con Sensi oltre a Brozovic, Barella ed Eriksen che faranno a staffetta con il "Ninja". Nainggolan difficilmente verrebbe riscattato dal Cagliari e il suo ritorno a Milano offrirebbe un'altra alternativa per la squadra allenata da Conte.



Tornando a Vidal l'Inter non ha alcuna intenzione di chiedere l'ex Juve nell'affare Lautaro-Barcellona, ed ecco quindi che il treno sembrerebbe già essere passato. Gli obiettivi a volte restano, ma non è il caso dei nerazzurri che avrebbero deciso di rilanciare un identikit prima considerato un esubero oltre a plasmare un giovane talento come il regista del Brescia. Tonali e Nainggolan....con Vidal ormai superato dai due centrocampisti del nostro campionato. Idea tramontata?