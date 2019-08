TS - Inter, tra Milinkovic Savic e Vidal potrebbe esserci un colpo a sorpresa

Secondo quanto riporta Tuttosport, in edicola questa mattina, non ci sono solo Sergej Milinkovic-Savic e Arturo Vidal nella lista dei centrocampisti nel mirino dell’Inter.

“L’altro candidato è Arturo Vidal che non è stato neppure convocato da Ernesto Valverde per l’esordio del Barcellona nella Liga contro l’Athletic Bilbao. In questo caso la situazione è più delicata perché l’Inter, dopo aver avuto in rosa per una stagione Radja Nainggolan, non vorrebbe ripetere l’esperienza con il cileno.

Nonostante Vidal non faccia più parte del progetto, il club blaugrana non vuole svenderlo e pretende almeno 20 milioni. Qualora il Barcellona dovesse essere disposto a cedere in prestito Vidal, probabilmente la palla passerebbe a Conte: dovesse l’allenatore garantire personalmente per il giocatore (protagonista del suo triennio alla Juve), la trattativa potrebbe decollare".



Occhio al Mister X. "La terza via è quella che porta al classico affare dell’ultimo minuto in prestito. L’ultima settimana di agosto potrebbe aprire delle porte che oggi paiono chiuse a doppia mandata. E l’Inter potrebbe valutare qualche possibile esubero delle grandi d’Europa anche perché il prescelto dovrà comunque alzare (e di molto) il livello del centrocampo, altrimenti sarebbe più logico restare così. Il primo nome della lista resta Milinkovic-Savic, anche se è un obiettivo difficilissimo da raggiungere. Questo a meno che non arrivi un extrabudget da parte di Suning a oggi non previsto", chiosa il quotidiano.