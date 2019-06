TS - Inter, torna Oriali. E' fatta per il suo ritorno

Oriali torna all'Inter. L'ex calciatore e bandiera dei nerazzurri si appresta a fare il suo ritorno in società dopo essere stato avvistato nella nuova sede. Secondo "TuttoSport" l'approdo di Oriali sarebbe cosa fatta, come si legge dalle colonne del noto giornale sportivo:



"Ieri c’era pure Gabriele Oriali nella nuova sede dell’Inter, segno di come il fidatissimo uomo ombra di Roberto Mancini e José Mourinho sia già pienamente entrato nel nuovo ruolo (la firma arriverà in settimana): d’altronde la settimana scorsa aveva tenuto la prima riunione operativa con Antonio Conte e il suo staff", svela il quotidiano torinese.