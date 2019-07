TS - Inter, spunta un nuovo profilo per l'attacco. Il giocatore piace a Conte

L'Inter continua a monitorare la pista Dzeko, ma stando alle ultime indiscrezioni di "TuttoSport" per un posto in attacco nella nuova rosa di Conte ci sarebbe spazio anche per Llorente. Il centravanti spagnolo piace molto al neo-tecnico della Beneamata, che starebbe pensando a lui in caso di mancato approdo del bosniaco a Milano:





"Sono tre le considerazioni favorevoli all’attaccante spagnolo: ha solo un anno in più di Dzeko (34), è reduce da buone partite nella galoppata degli Spurs in Champions League nelle quali non ha fatto rimpiangere l’infortunato Kane e piace a Conte che lo ha già allenato nella sua ultima stagione alla Juventus (2013-14). Llorente potrebbe diventare un’ottima seconda scelta in caso di prosecuzione del braccio di ferro con la Roma. Ma è possibile che lo spagnolo non resti libero troppo a lungo".