TS - Inter, spunta un nome nuovo per la fascia: i dettagli

L'Inter avrebbe adocchiato un nuovo profilo per rinforzare la corsia di sinistra. Stando alle indiscrezioni di "TuttoSport" ci sarebbe nella lista della spesa della dirigenza targata Suning il nome di Emerson Palmieri. Ecco quanto riferito dal noto quotidiano torinese:





"Come spiegato da Conte, il mercato può venire in soccorso del club. Ed Emerson Palmieri, per caratteristiche, ha tutto per essere alternativo a Perisic: conosce i metodi dell’ex ct e al Chelsea vive da precario. Ma il boccino (per ora) resta tra le mani del croato: sarà lui a dover dimostrare di voler far parte del progetto. Altrimenti sarà per lui tempo dei saluti".