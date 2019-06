TS - Inter, si lavora per il colpo a destra: previsto un blitz di Marotta

E' Valentino Lazaro dell'Hertha Berlino il nome caldissimo per la corsia destra dell'Inter di Antonio Conte. Secondo quanto riporta Tuttosport, "l'austriaco, classe '96, è il primo nome della lista per il ruolo di esterno destro tutta fascia, dopo che l’Inter ha capito quanto sia in salita la strada per arrivare a Federico Chiesa.

Non è detto che la settimana di Lazaro sia già la prossima, si potrebbe slittare a fine giugno. Il primo sondaggio fra i due club è servito all’Inter per recepire la richiesta dell’Hertha: 20 milioni più bonus.

I nerazzurri sono partiti da 15 più bonus e presto formuleranno la nuova proposta: 17 milioni più 2 di bonus. L’Inter da un lato ha la premura di muoversi prima in uscita, ma al tempo stesso non vuole rischiare che su Lazaro arrivino altri club, come il Paris Saint-Germain e l’Arsenal".