(TS) Inter, si avvicina un rientro a centrocampo. Sorride Conte

Stefano Sensi prossimo al rientro: questa la notizia lanciata oggi dal quotidiano torinese "Tuttosport" che sottolinea come il centrocampista possa rientrare in vista del prossimo match di Serie A.



Il giocatore è tornato ad allenarsi in gruppo, con Conte che sorride vista l'emergenza sulla mediana riscontrata nelle ultime gare. Si valuta anche il suo impiego nella sfida di Champions contro il Borussia Dortmund, dove l'Inter si giocherà gran parte del passaggio al turno successivo.



In gruppo anche Ranocchia e Vecino, bisognerà pazientare per Danilo D'Ambrosio con quest'ultimo fermo da tempo ai box a causa di una frattura della falange del quarto dito del piede.