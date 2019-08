TS - Inter, scelto il vice-Lukaku sul mercato. Il nome

Secondo le indiscrezioni di "TuttoSport" sarebbe Andrea Petagna il giocatore scelto dall'Inter come alternativa a Lukaku nello scacchiere di Conte. La Spal lo valuta tanto, con la trattativa tutt'altro che fattibile per Suning:



“Il giocatore preferito dalla dirigenza e anche da Conte per somiglianza fisica e tecnica a Lukaku, è Petagna. Marotta, Ausilio e Baccin mercoledì sera sono stati a cena con l’agente del centravanti, Giuseppe Riso (che cura gli interessi anche del giovane Salcedo destinato al Verona), ma l’operazione è tutt’altro che semplice.



La Spal valuta molto il suo attaccante, giocatore fondamentale per Semplici, autore di 16 reti nel campionato 2018-19 e già in gol alla prima giornata. La Spal a luglio ha rifiutato 15 milioni offerti dal Leeds, chiedendone quasi dieci di più“.